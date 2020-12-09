الرئاسة الفرنسية: لا نستبعد فرض عقوبات على تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت الرئاسة الفرنسية أنها لا تستبعد فرض عقوبات ضد تركيا إذا واصلت تهديد المصالح الأوروبية، نافية أي رغبة تركية في الحوار مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته "العربية".

وقالت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، إنها لاحظت تشددًا في اللهجة الأمريكية إزاء تركيا خلال الفترة الماضية.

وأعلنت أنها ستنفرض عقوبات على تركيا، إذا واصلت تهديد المصالح الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي، غدًا الخميس اجتماعًا لزعماءه يتناول خلاله التهديدات والاستفزازت التركية لأوروبا.

وتشهد العلاقات التركية الفرنسية، توترًا متصاعدًا بسبب استفزازات الأولى في شرق المتوسط، وتدخلها في أزمة قر باغ، واستمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في انتقاداته اللاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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