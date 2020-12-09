الصحة الهندية تنفي رفضها ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح أسترا زينيكا

أعلنت وزارة الصحة الهندية نفيها لتقارير أفادت بأن هيئة الرقابة على الأدوية رفضت التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة "أسترا زينيكا" للوقاية من كورونا ولقاح آخر يجري العمل عليه محليا.

يأتي ذلك، بعدما ذكرت قناتا "إن.دي.تي.في" و"سي.إن.بي.سي-تي.في18" أن المنظمة المركزية للرقابة على المعايير القياسية للأدوية طلبت مزيدا من البيانات من صناع اللقاحين بعد النظر في طلبات مقدمة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مصدر على دراية مباشرة بالأمر إن قرارا سيصدر بخصوص اللقاحين معا ومن السابق لأوانه معرفة إن كان بالرفض أم بالقبول.

ونفت وزارة الصحة الهندية التقارير في بيان على "تويتر". وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنه قد تتم الموافقة على بعض اللقاحات خلال الأسابيع التالية.

وكان معهد الأمصال الهندي، الذي يتولى تصنيع لقاح "أسترا زينيكا" محليا، قد قدم يوم

الاثنين طلبا للموافقة الطارئة على استخدام اللقاح.

وسجلت الهند، اليوم الأربعاء، 32080 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9.74 مليون.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات، لكن الإصابات اليومية تراجعت منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، وهناك حوالي 370 ألف حالة نشطة بين إجمالي الإصابات، وفقا لقناة الغد.

وظل عدد الإصابات اليومي دون حاجز 50 ألفا رغم موسم الأعياد الذي شهد ازدحاما في الأسواق

والشوارع.

وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 402 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 141360.