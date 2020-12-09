إيران تعتزم الحصول على لقاح أجنبي ضد كورونا

يخطط الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الأربعاء، للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من بلد أجنبي، وبعث بـ"مئات اللعنات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد روحاني أثناء اجتماع حكومي أنه وجه وزارة الصحة لشراء لقاح ضد الفيروس التاجي، وتابع: "ينبغي علينا الآن توفير اللقاح وتطعيم المعرضين للإصابة بالمرض بدرجة عالية"، دون أن يكشف عن الدولة التي ستزود إيران باللقاح.

وأشار إلى أن الحكومة صادقت اليوم على "قرار مهم حول كورونا" يتطلب المصادقة النهائية في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي السبت القادم.

وشدد روحاني على ضرورة "إرسال مئات اللعنات" إلى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء كل لقاح تشتريه إيران، مشيرا إلى أن الأمر الذي يمكن حله باتصال هاتفي واحد يستغرق الآن عدة أسابيع أو حتى أشهر.

وسبق أن أعلن روحاني أمس في ملتقى اللجان التخصصية التابعة للمجلس الوطني لمحاربة جائحة كورونا، أن إنتاج اللقاح ضد الوباء بشراكة العلماء الإيرانيين والحصول على اللقاح من دول أخرى ضمن أجندة الحكومة.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 10 آلاف و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري في بيانها اليومي أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و72 ألفا و620 حالة من بينها 5 آلاف و779 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وقالت لاري إنه تم تسجيل 295 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك

عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 51 ألفا و212 شخصا، منوهة بأن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 765 ألفا و639 شخصا حتى الآن.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن 6 ملايين و523 ألفا و409 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.