نائب رئيس الوزراء الروسي: قرارات تحالف أوبك تتوافق تمامًا مع مصالحنا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن قرارات تحالف (أوبك +) تتوافق تمامًا مع مصالح روسيا، مشيرًا إلى أن إجمالي حصة روسيا من إنتاج النفط بعد قرارات زيادة الإنتاج في 3 ديسمبر الحالي تبلغ 625 ألف برميل يوميًا.



وأضاف نوفاك - خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء-: "أن قرارات تحالف (أوبك+) في 3 ديسمبر الجاري، لا سيما زيادة إنتاج النفط في يناير القادم بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، تتوافق تمامًا مع المصالح الروسية".



وأوضح أن هذه القرارات تسمح لنا بزيادة الإنتاج بمقدار

125 ألف برميل أخرى يوميًا في يناير المقبل، وبالتالي فإن الحجم الإجمالي لزيادة الإنتاج في روسيا من النفط سيصل إلى 625 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من بداية العام القادم.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال، اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ في الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجي سيساعد روسيا في تنفيذ خطة إيرادات الميزانية وقد يساهم أيضا في نمو صندوق ثروتها السيادي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا غير العضو في المنظمة يوم

الخميس الماضي على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن قرار أوبك+ يتماشى مع مصالح روسيا، بينما يُعقد اجتماع أوبك+ القادم في 4 يناير 2020، بحسب الاسواق العربية.

وأضاف أن أسعار النفط تستقر، ونشهد تعافيا جزئيا في الطلب على النفط، فيما ارتفعت واردات النفط في آسيا والمحيط الهادي، لافتاً إلى أن دول خارج أوبك+ عززت الاستثمارات، وأشار نوفاك إلى أن حركة النقل الجوي ما زالت منخفضة.

وتعني زيادة الإنتاج أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، في إطار أوبك+، ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7%، من الطلب العالمي من يناير، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.