تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية
بيان صحفي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3310 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في
وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية
وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 351 إصابة في الساعات ال24 الماضية
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