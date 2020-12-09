إيران تسجل 10 آلاف و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 10 آلاف و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري في بيانها اليومي أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و72 ألفا و620 حالة من بينها 5 آلاف و779 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وقالت لاري إنه تم تسجيل 295 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك

عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 51 ألفا و212 شخصا، منوهة بأن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 765 ألفا و639 شخصا حتى الآن.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن 6 ملايين و523 ألفا و409 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.

يشا إلى أنه أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم

الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف

حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.