men.gov.ma نتائج مباراة التفتيش 2020 في المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالاسم فقط

نقدم إليكم نتائج مباراة التفتيش 2020 في المغرب ونماذج مختلفة من الإختبارات الدراسية و الحلول، ونهدف من خلال توفيرنا لهذه النماذج إلى مساعدتكم أعزاءنا على الاستعداد الجيد لخوض غمار الإمتحانات بنجاح.

نتائج مباراة التفتيش 2021 بالمغرب استعلم الان www.men.gov.m . كما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن إجراءات مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي والمصالح المادية والمالية دورة 2020 . حيث ستجدون هنا ايضا نتائج مباراة المفتشين 2020، نتائج لوائح

المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج التفتيش 2020 . المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج مسالك التكوين بمركز تكوين المفتشين دورة نونبر 2020 .

لوائح المقبولين لاجتياز مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين 2020

لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج مسالك التكوين بمركز تكوين المفتشين دورة 28-29 نونبر 2020:

–جهة درعة تافيلالت

–جهة الرباط سلا القنيطرة

–اما عن جهة الدار البيضاء سطات

–جهة سوس ماسة

–جهة الداخلة وادي الدهب

–بالنسبه الى جهة بني ملال خنيفرة

-جهة فاس مكناس:

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي

بالاضافه الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية

-جهة الشرق:

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي

بالاضافه الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية

-جهة كلميم وادنون:

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي

بالنظر الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية