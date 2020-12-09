الشيخ محمد بن راشد: “موديز” تمنح الإمارات أعلى تصنيف سيادي في المنطقة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، منحت حكومة الدولة تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية.
وأضاف حاكم دبي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” أن هذا التصنيف السيادي هو الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
وتابع “هذا التصنيف هو قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة وعلاقات دولية قوية، وتنوع اقتصادي راسخ”
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