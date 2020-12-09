شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون إلى بروكسل في محاولة لإنقاذ مفاوضات اتفاق ما بعد بريكست والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل الأربعاء، على أمل إبرام اتفاق تجاري بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين.



ويمثل سفر جونسون إلى المدينة، حيث صنع اسمه كمراسل صحافي يهاجم الاتحاد الأوروبي، الفرصة الأخيرة لتحقيق انفراج قبل أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

تعطلت المحادثات بشأن قضية المنافسة العادلة، إذ رفضت بريطانيا قبول آلية من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بسرعة إذا تغيرت قواعد الأعمال في المملكة المتحدة بطرق تضع الشركات الأوروبية في وضع غير مؤات.

وقام مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست بتقريب وجهات النظر بين الطرفين على مدى ثمانية أشهر من المحادثات لكن لندن تصر على أنها ستستعيد السيادة الكاملة في نهاية العام بعد نصف قرن من التكامل الاقتصادي الوثيق.

إذا غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أسابيع من دون اتفاقية التجارة الحرة، فإن التأخيرات التي سيواجهها المسافرون والشحن على حدودها مع الاتحاد الأوروبي سوف تتفاقم بفعل رسوم الاستيراد التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الدولة البريطاني مايكل غوف الذي قاد مع جونسون حملة "بريكست" في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 "آمل أن نؤمن اتفاقية تجارة حرة".

لكنه حذر من أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتخذ بريطانيا خطوات "للتأكد من أن الشركات البريطانية قادرة على المنافسة قدر الإمكان".

بدورها، رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست.

ونبّهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية" للاتحاد.

الوضع حساس حاليا"

تحدث جونسون إلى فون دير لايين الاثنين هاتفيا لتأمين آخر دعوة عشاء بعد انتهاء المفاوضات بين بارنييه وفروست دون اتفاق.

ويسافر جونسون جوا وسيصل في وقت متأخر الأربعاء لإجراء محادثات في بيرلايمونت، مبنى الاتحاد الأوروبي الذي كتب يوما خطأً أنه من المقرر هدمه عندما غطى بروكسل كصحافي في إحدى الصحف في أوائل التسعينيات.

لكن مسؤولي الجانبين أعربوا عن تشاؤمهم قبل المواجهة الأخيرة.

وقال جونسون خلال تفقّده مستشفى في لندن الثلاثاء استعدادا لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا "أنا دائما متفائل، لكن يجب أن أكون صريحا معكم، الوضع حساس حاليا". وأضاف "على أصدقائنا أن يدركوا أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي" لتحقيق السيادة البريطانية، مؤكدا "لا نزال بعيدين من ذلك".

وتابع "يبدو ذلك صعباً جداً في الوقت الراهن. سنبذل قصارى جهودنا"، مؤكدا أن البلاد أمام خيارات كثيرة.

في غضون ذلك ، قدم بارنييه إحاطة متشائمة للوزراء الأوروبيين قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس، ثم كتب على تويتر "لن نضحي أبدًا بمستقبلنا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط".

وقال مصدر كبير في الاتحاد الأوروبي إنه إذا أراد جونسون التوصل إلى اتفاق فالأمر متروك له لتقديم تنازلات.

وصرّح أنّ "النقطة الشائكة في المفاوضات هي بند التكافؤ الذي طلبه الاتحاد الأوروبي لتجنب تشوهات المنافسة إذا رفضت المملكة المتحدة مواءمة نفسها بمرور الوقت مع المعايير الضريبية والاجتماعية والبيئية للاتحاد الأوروبي".

لكن مصدرًا حكوميًا بريطانيًا حذر: "يجب أن نكون واقعيين بشأن عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق لأننا لن نتنازل عن استعادة السيادة البريطانية".

وأضاف المصدر: "إذا تمكنا من إحراز تقدم على المستوى السياسي فقد نسمح للورد فروست وفريقه باستئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة".