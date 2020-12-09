عقوبات اوربية على تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

من المتوقع أن يعلن غدا عن توسيع قائمة العقوبات ضد كيانات ومسؤولين أتراك معنيين بعمليات الحفر التي ينفذها بلدهم في شرق المتوسط.



وأكدت وكالة رويترز أنها اطلعت على مسودة بيان لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد غدا الخميس، وهي تنص على أن دول التكتل وافقت على التحضير لاتخاذ إجراءات عقابية جديدة بحق تركيا، بناء على أساس قائمة العقوبات التي تم تبنيها عام 2019.

وأبدت الوثيقة، حسب "رويترز"، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع القائمة السوداء مجددا عند الضرورة، مضيفة أن زعماء الاتحاد، إن لم يتحسن الوضع، قد يدرسون المزيد من الإجراءات بحق أنقرة في قمتهم المقرر عقدها في مارس.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن اليونان تعتبر العقوبات الجديدة غير كافية ولا يزال التفاوض جاريا على مسودة البيان.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.