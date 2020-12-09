شكرا لقرائتكم خبر عن اختيارات بايدن لإداراته تثير جدلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أثار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جدلاً باختياره وزراء من شركة واحدة للاستشارات الاستراتيجية في واشنطن، حول نظام يسمح للمسؤولين بالعمل لمصلحة مجموعات ضغط في فترة تفصل بين مغادرتهم منصباً حكومياً وتوليهم آخر.

وبدأ الجدل يولد بعد اختياره وزير الخارجية المقبل توني بلينكين ومديرة الاستخبارات أفريل هينس والمتحدثة باسم الحكومة جين بساكي، والذين عملوا جميعاً في مكتب «ويست-إيكزيك ادفايزر».

أما الجنرال لويد أوستن الذي اختاره الرئيس المنتخب لتولي وزارة الدفاع، فلم يكن مستشاراً لهذه الشركة فحسب، بل كان أيضاً رئيساً لصندوقها الاستثماري، ويحمل اسم «باين آيلاند كابيتال بارتنرز».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن يفكر في تعيين مستشار آخر في هذه الشركة هو ديفيد كوهين رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وبعد أربع سنوات من الاتهامات بتضارب المصالح التي وجهت إلى دونالد ترامب، أثار اختيار بايدن الاستفادة من هذا المكتب الاستشاري الخاص الذي له علاقات وثيقة بالصناعة الدفاعية، انتقادات.

وقال مدير مجموعة مكافحة الفساد نوا بوكبيندر: «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» في واشنطن، «على حكومة بايدن وهؤلاء المرشحين إظهار أنهم سيتخذون خطوات مدروسة لتجنب أي تضارب في المصالح».

وعبّـر عن أمله في «أن تستخلص الحكومة المقبلة العبر»، لا سيما بعد استخفاف دونالد ترامب بكثير من القواعد الأخلاقية في هذا الإطار.

وأنشئت شركة «ويست-إيكزيك» في 2017 لاستقبال مسؤولين سابقين في إدارة باراك أوباما بعد انتخاب دونالد ترامب. وقد قدموا خدمات «استشارات استراتيجية» للشركات الراغبة في الاستعانة بخبرتهم في قضايا الأمن والدفاع.

واستقت اسمها من «جادة ويست-إيكيزكيوتيف»، وهو شارع صغير معزول عن حركة المرور يفصل بين البيت الأبيض والمبنى الكبير الذي يضم معظم مكاتب السلطة التنفيذية الأمريكية، أي مبنى أيزنهاور.

ويرى البعض في نشاط هذه الشركة شكلاً من أعمال الترويج واستخدام شبكات مؤثرة لإقناع المسؤولين والبرلمانيين بتغيير القوانين حسب مصالح عملائها.

ودفعت فضائح فساد في الولايات المتحدة مسؤولين منتخبين إلى فرض قواعد صارمة على العاملين في مجموعات الضغط، وخصوصاً لجهة ضرورة كشف زبائنهم بشكل واضح. لكن الأمر لا ينطبق على الشركات الاستشارية وموظفيها غير الملزمين بكشف عملائهم.

ومع ذلك، كشفت المجلة المتخصصة «ذي أميريكان بروسبكت» وصحيفة «نيويورك تايمز» بعض عملاء «ويست-إيكيزك» لا سيما الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار «شيلد إيه آي» التي أبرمت عقداً مع وزارة الدفاع «البنتاجون» و«شميت فيتشر» التي يديرها الرئيس السابق لمجموعة جوجل إريك شميدت، أو حتى شركة «ويندوورد» الإسرائيلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وجمع صندوق الاستثمار التابع لهذه الشركة 283 مليون دولار للاستثمار في شركات صناعة الدفاع