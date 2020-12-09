شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة أبوظبي : نقف سداً منيعاَ في التصدي للفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفاهيم النزاهة في مجتمعنا بالتعاون مع مختلف الجهات والوقوف سداً منيعاَ في التصدي للفساد والمفسدين.

وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر سنوياً إن تحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية وتعزيز سلطة القانون، تُترجم بمحاربة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع.

وأشاد بجهود دولة الإمارات التي أقـرّت تشريعات وقائية تصون الحقوق والواجبات، وحققت قفزات نوعية في مواجهة هذه الآفة غير الأخلاقية مؤكداً ضرورة دعم الخطط والتوجّهات الوطنية في غرس قيم النزاهة الوظيفية بما يعزز مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية .

وثمن حرص واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لإرساء قيم العدالة، وتأصيل ركائز الحوكمة الرشيدة، والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وإيجاد بيئة نزيهة مناهضة للفساد تنبذ جميع السلوكيات الدخيلة، وتحدّ من انتشار الممارسات الخارجة عن القانون، والمنافية لمبادئ وأسس الشريعة الإسلامية السمحة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي .

وذكر أن شرطة أبوظبي تقدم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة بمخاطر هذه الجريمة، وبيان أضرارها والوقاية منها وعزلها، وذلك من خلال تعزيز الجهود الرسمية، وإقامة الشراكات المؤسسية البناءة في إطار دورها الأمني في ترسيخ سيادة القانون، من أجل بقاء إمارة أبوظبي خالية من هذه الجريمة .

ولفت إلى أن شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد "متحدون على محاربة الفساد" له دلالات في غاية الأهمية بتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال من خلال الوعي العام والرغبة في العمل المشترك لمحاربة هذه الآفة التي باتت تهدد الأمن والمستقبل العالمي.

وأكد العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد حرص شرطة أبو ظبي على مواصلة جهودها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل من خلال عقد محاضرات التوعية وورش العمل ونشر المطبوعات ورسائل التوعية ذات الصلة.

وأكد الحرص على تعزيز الرقابة الداخلية و الوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية و رفع الوعي حول الأمانة الوظيفية والإحساس بالمسؤولية في مجال العمل وتحري الأمانة باعتبارها من أهم الأولويات التي تعزز قيم النزاهة الوظيفية.

و لفت إلى أهمية إثراء الوعي المجتمعي حول ضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد، وتغيير المفاهيم والثقافة التي تعيق الإبلاغ عن تلك الحالات، ونشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في ورش عمل وحملات تسهم في بناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.

وأشار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها أنشطة التوعية التي تنفذها شرطة أبوظبي باستمرار وابرزها حملة "لأماناتهم راعون" والتي استفاد منها نحو 16583 شخصاً و تنوعت بين محاضرات وورش عمل وبين مطويات تم توزيعها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة ومحاضرات في مجالس ديوان ولي العهد ركزت على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية وتعزيز المفاهيم الأخلاقية للنزاهة الوظيفية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.