وزير الاتصالات: مستمرون فى مكافحة الفساد وسننتصر عليه بالعلم والتكنولوجيا

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وأضاف طلعت، خلال احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن حوكمة العمل الحكومى بدأت بالفعل عن طريق المنصات الرقمية، وأن الدولة اليوم لديها مجموعة من الخدمات الحكومية المميكنة تسعى الدولة إلى زيادتها بشكل تدريجى، مؤكدا فى رسالة وجهها فى اليوم العالم لمكافحة الفساد "مستمرون فى مكافحة الفساد وسننتصر عليه بالعلم والتكنولوجيا".
وشارك فى الاحتفال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد كبير من الوزراء و الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.
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