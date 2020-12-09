شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين المساعد لجامعة الدول العربية: مكافحة الفساد من المقومات الضرورية لبناء المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الأمين ولد اكيك الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول تؤمن دائما أن مكافحة الفساد يعتبر من المقومات الضرورية لبناء المشروعات القومية، مضيفا أنه تم تبنى استراتيجيات للمكافحة و التصدى للفساد.

وأضاف محمد الأمين خلال كلمة له فى احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن جامعة الدول العربية تولى اهتماما كبيرا بتعاون دولى لمكافحة الفساد، موضحا أن جامعة الدولة العربية تحيى فى 21 ديسمبر اليوم العربى لمكافحة الفساد.

ووجه محمد الأمين الشكر لهيئة الرقابة الإدارية واللواء أركان حرب حسن عبد الشافعى رئيس الهيئة على الدور الذى تقوم به وما يبذلونه من جهد فى مكافحة الفساد.