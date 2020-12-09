شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية يشيد بحرص الدولة على التصدى للفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، الشكر والتقدير للوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجميع أسرة الرقابة، على الدور الكبير الذى يقومون به فى مكافحة الفساد، مضيفا أن الهيئة كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات للتوعية والتعريف بالآثار المترتبة عن الفساد.

وأضاف طلعت عبد القوى خلال كلمة له فى احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن الدولة حرصت على التصدى للفساد من خلال الدستور المصرى، والحفاظ على المال العام ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه ايمانا من الرئيس السيسى بالخطر الداهم سارع أن يكون أول استحقاق دستورى إطلاق الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد .

ولفت إلى أن هناك دعم من الدولة للعمل الأهلى، وتابع، "نؤكد على اصرارنا وعزيمتنا على الالتزام بالشفافية و الحوكمة و مكافحة الفساد" .