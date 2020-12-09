شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل البنك الدولى: ملتزمون بالاستمرار فى دعم كل الجهود المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مارينا ويس ممثل البنك الدولى فى مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية وهيئة الرقابة الإدارية على الجهد المبذول لمكافحة الفساد.

وقالت مارينا ويس، خلال كلمة لها فى احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، إن البنك الدولى تقدم ببعض المساعدات الفنية فيما يخص بمذكرة التفاهم التى تم التصديق عليها فى واشنطن، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن أن يكون هناك حقوق للاطلاع على المعلومات جميع المراجعات الخاصة، وأن هذا يعزز أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم اتصالها بسجل موحد.

ولفتت إلى أن البنك الدولى ساند وزارة التضامن الاجتماعى لإحياء ودعم برنامج تكافل وحياة كريمة، متابعة: "التعاون سيظل قائما، والبنك الدولى ملتزم بالاستمرار فى دعم كل الجهود المصرية ".