بالصور.. حملة لتعقيم مدرجات جامعة الملك سلمان برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة لتعقيم المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة، في ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، إنه يجري تعقيم كافة المدرجات والمكاتب والمناطق التي يتردد عليها الطلاب يوميًا، كما يجري شن حملة لتعقيم مبنى الجامعة بالكامل خلال فترة العطلات والإجازات بالجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى توفير كافة المستلزمات الطبية وأجهزة المسح الحراري في الكليات المختلفة، والتي تحدد درجة حرارة المترددين على الجامعة.

وأكد أن فرع الجامعة بمدينة رأس سدر، يتخذ إجراءات حاسمة للوقاية من الفيروس أبرزها أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والمعامل وقاعات الكليات، ورش مداخل ومخارج الكليات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، وتزويد مخازن الكليات بأدوات التطهير والتعقيم، وتدريب العمالة على كيفية الرش.