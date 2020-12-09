بينهما الأهلي ومصر.. أسعار الدولار ترتفع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في بنكين أخرين.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية، التعمير والإسكان، وقناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.