ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مروحية كانت تقل 6 أشخاص تحطمت مساء الثلاثاء في مقاطعة سافوا في جبال الألب شرقي فرنسا. وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية إلى أن "الحادث وقع على ارتفاع 1800 متر" ولم تذكر الوكالة سبب تحطم الطائرة.

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.