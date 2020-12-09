6 شروط للتقديم لوظائف البريد السعودي

تصدر البريد السعودي وظائف محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب إعلانه عن توفير فرص عمل لديه تستهدف كلا الجنسين بدوام جزئي بعدد من المحافظات لتحقيق دعم نشاطها في تقديم خدماتها وتلبية الاحتياجات، مؤكدة أن التسجيل لتلك الوظائف سيكون بشكل إلكتروني.

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وأكدت المؤسسة أن هذه الوظائف تأتي في إطار استمرار تقديم خدماتها اللوجستية ضمن نظام التوصيل المرن، ويحصل الموظف على مكافأة شهرية ثابتة مقدارها "1500" ريال سعودي،

بجانب عمولة تقدر بـ 7 ريالات للشحنة الواحدة المسلمة تسليمًا بشكل ناجح للعميل.

وكشف البريد السعودي أن الوظائف المتاحة تأتي تحت مسمى "مندوب توصيل"-استلام الشحنات من المكان المحدد وتسليمها للعميل بشكل ناجح- موضحة أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لتلك الوظائف.

شروط التقديم لوظائف البريد السعودي

. ألا يكون لديه مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة.

. أن يكون لديه سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية

المفعول.

. امتلاك هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل.

. أن يلتزم الموظف المرشح باللباقة وحسن المظهر عند مقابلة العملاء والمحافظة على المواد المسلمة.

. لابد من توقيعه على اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

. أن يكون المتقدم من المحافظات الأتية:"يدمه، وبدر الجنوب، والكامل، والحناكية، وخيبر، والحمنة، والحسو، والعيص، ووادي الفرع، والشنان، وسميراء، والغزالة، والأسياح، وعقلة صقور، والنبهانية، والقوارة، وعيون الجواء، وضريا، وقبة، وقصيباء، والليث، وقلوة، والحجرة، وأنصاب، وجديدة عرعر، والعيساوية، والرويضة، والخاصرة الأرطاوية، والقنفذة، وبلحمر، وتثليث، وبيشة، والوجه، وحقل، وتيماء، والبدع، وحالة عمار، وضبا، وأملج".

ولفتت المؤسسة أن التقديم بدأ منذ يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 ديسمبرم/24 ربيع ثاني1440هــ، ولكل من يرغب في التقديم عليه الضغط هنــــــــــــــــــــــا