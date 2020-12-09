جو بايدن يقود أمريكا بـ3 ركائز.. والباقي مجهول!

جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب

بين الشد والجذب تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران توتر دائم بسبب التطوير في تخصيب اليورانيوم والتمدد في منطقة الشرق الأوسط، ما جعل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تخطط لإعادة إيران إلى الصندوق.

ويعتبر التراجع عن الضرر الذي سببه انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الصفقة في عام 2018، أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق النووي الذي وقع في2015، لإجبار إيران على الامتثال لشروط الاتفاقية، وستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط الاتفاق.

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مساعي بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران عام 2015، يعمل على إيقاف العقوبات عن إيران، وتسهيل أموال بمليارات الدولارات، وتمهيد الطريق "لمفاوضات متابعة" حول قضايا أوسع.

خطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايد، لقيادة البلاد في الفترة القادمة، لا تتوقف على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكنها شملت تعهده بتنفيذ بتنفيذ استراتيجية فعالة لتوزيع لقاحات فيروس كورونا، والتى تبلغ 100 مليون جرعة في أول 100 يوم منذ بدء تولية الرئاسة، والتخطيط إلى إنشاء وافتتاح أكبر عدد ممكن من المدارس خلال أول 100 يوم

له.

وكان جو بايد الرئيس الأمريكي المنتخب، قد دعا الأمريكيين إلى ارتداء أقنعة خلال الأيام المائة الأولى من إدارته للحد من انتشار فيروس كورونا ، واصفًا ارتداء الأقنعة بأنه "عمل وطني".

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وعن تشكيل الحكومة وقع اختيار جو بايدن على الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية "سنتكوم"، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية،

ورغم أن المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، إلا أن لويد أوستن الذي خاض حربي أفغانستان والعراق، والبالغ من العمر 67 عاما، رجحت كفتة ووقع الاختيار علية ليتولى قيادة وزارة الدفاع الأمريكية.