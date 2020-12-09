التسجيل مفتوح الآن.. 10 شروط لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تريند بعنوان "وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911"، بعدما أعلنت السبت الماضي الموافق 5 ديسمبر 2020، فتح باب التسجيل على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة.

آخر معاد للتقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911":

من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة، للتقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بالمملكة العربية السعودية، غدًا الخميس الموافق 10 ديسمبر2020.

ويوفر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وظائف عسكرية على رتب "وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي" للرجال، والتي بدأ التقديم عليها

اليوم الموافق السبت الماضي الموافق 5 ديسمبر 2020- و20 ربيع ثاني 1442هـ، وحتى غدًا الخميس المقبل 10 ديسمبر2020- و25ربيع ثاني1442هـ.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض 22 محافظة بالإضافة لمدينة الرياض، إذ وحّد عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طواري موحد هو 911.



رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911":

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911"، تسجيل البيانات المطلوبة، على رابط بموقع

أبشر للوظائف من

شروط وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911":

- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية والمنشأ.

- يراعى استثناء شرط المنشأ لمن نشأ مع والديه خلال خدمتهم الوطن خارج حدود الدولة.

- حسن السير والسمعة والسلوك.

- ألا يكون مدان أو محكوم عليه في جرائم الشرف والأمانة.

- ألا يكون متزوج من غير سعودية.

- تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

- ألا يكون قد سبق تعيينه أو أنهيت خدمته على أحد الوظائف العسكرية لدى الكليات والعاهد العسكرية أو يكون موظف بجهة حكومية.

- الاجتياز للاختبارات والفحوصات التي ستتم خلال إجراءات القبول .

- معادلة وزارة التعليم للشهادات التب صدرت من الخارج.

- الحصول على المؤهل والتخصص المطلوب للرتبة.