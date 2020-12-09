الإمارات تُطارد فيروس كورونا باللقاح الصيني

تبذل الإمارات العربية المتحدة جهدًا كبيرة لمجابهة فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، لحماية مواطنيها، الأمر الي دفعها لاعتماد اللقاح الصيني الذي تنتجة شركة الأدوية الصينية"سينوفارم"، منذ يوليو الماضي من العام الجاري 2020.

وعملت الإمارات العربية على استخدام اللقاح الصيني مع فئات لها اتصال مباشر مع مع مصابين بفيروس كورونا المستجد، وأخضعته أبوظبي لتجارب أثبتت أنه "آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية".

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اللقاح الصيني الذي تستخدمة الإمارات العربية المتحدة، مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.

في الرابع عشر من 14 سبتمبر 2020، أظهرت نتائج الدراسات التى أجريت على اللقاح خلال المراحل النهائية من التجارب، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة

للفيروس. وذكر أنه تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة، وبتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.

وأجازت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من الطواقم الصحية، لتوفير الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم. وقال عبدالرحمن العويس وزير الصحة بالإمارات إن "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص".

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ودرست دولة الإمارات النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ

الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.

ونجحت حملة "لأجل الإنسانية" الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في الإمارات، في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال.

وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه معهد بيجين للمنتجات البيولوجية، استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة، وكذلك يمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

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و سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أمس الثلاثاء 1260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 178 ألفا و837.

وذكرت الوزارة ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، جراء تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 596 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى160 ألفا و295 حالة.