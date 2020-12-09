شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة حوثية والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الحوثيون باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة "تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

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