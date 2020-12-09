البرلمان يرفع جلسته بعد انهاء قانون تمويل نفقات الانتخابات

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، جلسة المجلس الى اشعار اخر. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب". واضافت ان "رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة الى اشعار اخر".

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