قرار من التربية لطلبة الغش الجماعي

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، قرارا لطلبة الغش الجماعي. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت السماح لطلبة الغش الجماعي بإداء امتحان الدور الثالث".

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