شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: جائحة «كوفيد-19» تغير ميزان الاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-رويترز، أ.ف.ب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن جائحة «كوفيد-19» تغير ميزان الاقتصاد العالمي، في ظل معاناة العديد من البلدان من تراجعات اقتصادية بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وأضافت ميركل، أمام البرلمان الألماني، أن الاقتصادات التي ثبت أنها الأكثر متانة هي تلك التي تمكنت من السيطرة على الجائحة.

ورأت ميركل أن «ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق» بشأن مرحلة ما بعد «بريكست» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة، إلى أن أي اتفاق «يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية» للاتحاد.

وأكدت المسؤولة الألمانية: «ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق. لا أعرف إن كنا سننجح بحلول يوم (الخميس) لا أعد بذلك، إلا أننا نستمر في العمل عليه». لكن ميركل حذرت «نستمر بالعمل، إلا أننا مستعدون لمواجهة شروط لا يمكننا القبول بها».

وأكدت: «يجب أن تكون لدينا شروط عادلة ليس فقط اليوم، بل غداً وبعد غد» ذاكرة مسائل حساسة مثل حصص صيد الأسماك والمنافسة «التي ينبغي أن تكون شريفة».

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، في بروكسل عشية قمة أوروبية، في محاولة لإخراج مفاوضات مرحلة ما بعد «بريكست» من الطريق المسدود.