شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الكاراتيه» يكرم الشيخة جواهر لجهودها في دعم رياضة المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الاتحاد الدولي للكاراتيه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تقديراً لجهود سموها المبذولة، والإنجازات المتحققة في إمارة الشارقة، ودعمها لرياضة المرأة، واهتمامها بتقديم كل ما يخدم مستقبل رياضة المرأة، ويسهم في بناء جيل يسطر إنجازاته الرياضية التي تخدم الوطن.

وسلم اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشهادة الفخرية التي منحها الاتحاد الدولي لسموها إلى ندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في مقر المؤسسة، بحضور وفد من اتحاد الإمارات للكاراتيه، برئاسة اللواء ناصر الرزوقي، وراشد آل علي الأمين العام للاتحاد، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

وتأتي هذه الزيارة على هامش دعم المؤسسة في وضع استراتيجيات مهمة لتطوير المجال الرياضي النسائي في الدولة، وتشجيع المرأة الإماراتية والعربية على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي، وتأهيلها لخوض منافسات بارزة تخلد على أرض الملاعب وتكتب تاريخاً من الإنجازات الفريدة، إلى جانب توطيد العلاقات، بما يسهم في ترجمة الأهداف والاستراتيجيات المشتركة للتطوير والتميز الدائم لكل من الطرفين؛ حيث أشاد الوفد بدور المؤسسة الفعال في إنجاح الدور الرياضي للمرأة في الإمارة والدولة.

وأكدت ندى عسكر النقبي تحقيق إنجازات تجعل المرأة فخر الوطن، وتعزز أهمية دورها المجتمعي وأحقيتها في المشاركة في المجال الرياضي الذي يسهم في بناء الشخصية المؤثرة المتكاملة، وذلك في ظل التحول الكبير في مجال الرياضة اليوم بسبب جائحة «كورونا»؛ حيث تم التغلب على الصعوبات بالمثابرة والسعي الدائم لتحقيق أهدافنا التي ترتقي بالمرأة الإماراتية والعربية، التي دائماً ما تتمتع بالحماس والطاقات الدفينة.

وأعرب اللواء الرزوقي عن إعجابه الكبير بما حققته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من إنجازات متميزة ومرموقة في المجال الرياضي، ما أدى إلى ارتقاء المرأة الإماراتية والعربية في المجتمع بفضل الدعم الكبير والدائم من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتبادل الجانبان في ختام الزيارة الدروع التذكارية، كما قدم اللواء ناصر الرزوقي شهادة شكر وتقدير لندى عسكر النقبي، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهود المؤسسة في إطلاق المبادرات التي تسهم في نشر وغرس القيم الرياضية في المجتمع.