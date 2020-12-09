شكرا لقرائتكم خبر عن 65 لاعباً من 21 دولة يشاركون في «جولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق الخميس منافسات النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف على ملعب «الأرض» في عقارات جميراً للجولف، والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و«السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى الأحد المقبل بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي.

ويبلغ الجوائز المالية للبطولة 8 ملايين دولار، فيما ينال الفائزون بأفضل المراكز في ختام موسم «السباق إلى دبي» جوائز مالية تبلغ 1.25 مليون دولار، ليكون ما مجموعه 9.25 مليون دولار على المحك في سباق مزدوج نحو الحسم في نهاية موسم سيكون غاية في الإثارة بدبي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 65 لاعباً ممن حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم الحالي، وهم يمثلون 21 جنسية مختلفة، من: الولايات المتحدة، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، إيرلندا الشمالية، النرويج، اسكتلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تايلاند وويلز.

ويتقدم الأمريكي باتريك ريد قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، الذي يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 2427.7 نقطة، ويطمح رفقة مواطنه الأمريكي كولين موريكاوا، الثالث برصيد 1881.7 نقطة، أن يصبح أحدهما أول أمريكي يتوج بلقب «السباق إلى دبي» على الإطلاق.

ويتواجد مطاردوه وهم: الإنجليزي تومي فليتوود صاحب المركز الثاني في ترتيب الموسم الحالي برصيد 1967.7 نقطة، الذي سبق له الفوز بلقب «السباق إلى دبي» في عام 2017، لكنه يتطلع للتتويج بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية للمرة الأولى بعدما حل وصيفاً في العام الماضي.

ويشارك الإنجليزي لي ويستوود، الرابع برصيد 1793 نقطة، وأكبر لاعب في البطولة بعمر 47 سنة، وسبق له الفوز بلقب البطولة في عام 2009، والجنوب إفريقي كريستيان بيزويدينهوت، الخامس برصيد 1717.6 نقطة، الذي قد يصبح أول لاعب في التاريخ يحقق الفوز في ثلاث بطولات على التوالي في الجولة الأوروبية في حال توج بلقب البطولة في دبي، بعدما حقق الفوز في بطولتين متتاليتين في جنوب إفريقيا في آخر أسبوعين.

وبالمجمل العام، فإن جميع الاحتمالات قائمة لحسم لقب «السباق إلى دبي» كون البطولة تقدم 2000 نقطة، مما يعني أن أي لاعب من داخل قائمة أفضل 40 لاعباً هذا الموسم، يمتلك فرصة نيل لقب الموسم أيضاً في حال توج بلقب بطولة دبي.

وسبق أن شهد الحدث الختامي تتويج لاعب واحد بلقبي بطولة جولة موانئ دبي العالمية و«السباق إلى دبي»، وذلك في خمس مناسبات، بواسطة الإنجليزي لي ويستوود في عام 2009، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في عامي 2012 و2015، والسويدي هنريك ستينسون في عام 2013، والإسباني جون رام في عام 2019.