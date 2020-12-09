شكرا لقرائتكم خبر عن عطوان وقاسم يريدان الإفلات من الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عدة مصادر، رغبة كل من أمجد عطوان ومحمد قاسم في الرحيل عن فريق الشرطة العراقي، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية؛ بسبب تحميل اللاعبين مسؤولية تراجع مستوى ونتائج الفريق خلال الجولات الأخيرة من قبل بعض أعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

وأكدت المصادر، أن عطوان وقاسم رفضا هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وحمّلا الإدارة مسؤولية التراجع بسبب عدم استقرارها على طاقم تدريبي خلال الموسمين الماضي والحالي.

وأشارت المصادر إلى، أن اللاعبين أمجد عطوان ومحمد قاسم سيكونان هدفاً لتحركات الفرق نحوهما، ولا سيما الديوانية الذي تمتلك إدارته الأموال الكافية للتعاقد معهما.

ولم يصدر أي تعليق يذكر من اللاعبين حول ما قيل عنهما في تلك المواقع الإخبارية.

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