شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك: بطولة الحبتور أسهمت بقوة في نشر التنس وتطورها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي، أن تنظيم بطولة تحدي الحبتور الدولية للسيدات بنسختها الحالية وبالتزامن مع ظروف جائحة فيروس كورونا، يعتبر بمثابة نجاح كبير للرياضة الإماراتية ولمجموعة الحبتور، مشيراً إلى أن قبول اللجنة المنظمة للبطولة بإشراف رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور التحدي وتنظيم البطولة مع الإجراءات الاحترازية يعد نجاحاً بحد ذاته قبل انطلاق البطولة.

وأضاف: «تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع والمنتظم شجع بقوة على ممارسة رياضة التنس في الإمارات عموماً وللبنات بشكل خاص، مما أسهم بنشر اللعبة وتطورها، ونؤكد أن اتحاد التنس الإماراتي لن يألو جهداً في تعزيز نجاح البطولة من خلال فريق العمل».

وأكد عبد الملك، أن البطولة، أسهمت خلال النسخ الماضية في التشجيع على ممارسة رياضة التنس بين أبناء الإمارات من المواطنين والمقيمين وبشكل واسع من خلال استقطاب أفضل اللاعبات للمشاركة في المنافسات، كما أشاد بالدور الإعلامي المؤثر مما أسهم في نشر ثقافة ممارسة اللعبة، موضحاً أن بطولات الحبتور لها دور فاعل في نشر اللعبة في الوسط النسائي داخل الدولة، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة منافسات هذه البطولة الجميلة من خلال قناة دبي الرياضية للتعرف عن قرب إلى رياضة التنس لكي تكون نقطة انطلاق نحو ممارستها مستقبلاً، وبما يعود بالنفع على تنس الإمارات، مؤكداً أن اتحاد اللعبة يتمنى للبطولة مزيداً من النجاح على كافة المستويات.

ومن أبرز النتائج التي شهدتها المنافسات، خروج المصنفة الرابعة على البطولة الروسية أنا بلينوكوفا على يد الرومانية سوراناكريستا بمجموعتين مقابل لاشيء بواقع «6-2» و«6-1».

أما المصنفات الثلاث الأوائل فقد شققن طريقهن نحو الصدارة؛ حيث فازت المصنفة الأولى الفرنسية ملادينوفيك على البولندية مارجريتا بمجموعتين للاشيء بنتيجة «6-4» و«7-5»، وفازت المصنفة الثانية السلوفينية هير توج بولونا على السلوفاكية فيكتوريا بمجموعتين دون رد بنتيجة «7-5» و«6-3»، كما فازت المصنفة الثالثة البريطانية واطسون على الصربية الكسندرا بمجموعتين للاشيء بنتيجة «6-0» و«7-6»، وفازت الصينية الواعدة (19 عاماً) على المجرية المخضرمة تيميا بابوس بمجموعتين مقابل مجموعة.

وعلى صعيد الزوجي، فاز الزوجي المصنف أولاً الذي يضم المجرية بابوس والفرنسية ملادينوفيك على الزوجي الذي يضم الجورجية صوفيا شابانافا والبريطانية ايمي شميث بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، كما فاز الزوجي المصنف ثانياً والذي يضم البيلاروسية كريستين والسلوفينية اندريا كليك على الزوجي المنافس الذي يضم الروسية مارجريتا ودانكا كوفينيك «مونتنجرو»، وفاز الزوجي المصنف ثالثاً الذي يضم الهولندية ارانتسكا روز ومواطنتها ليسلي كيرخوف.