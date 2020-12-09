مباراة حاسمة.. ريال مدريد أمام بروسيا مونشنغلادباخ للتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوربا

يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في مواجهة حاسمة، بروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات الجولة 6، والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا.

ويدخل الفريق “الملكي” مواجهة، اليوم، وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين عن أنتر ميلان، صاحب المركز الرابع، برصيد 5 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن شاختار دونيتسك الأوكراني صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 8 نقاط.

ويحتاج فريقا ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ إلى التعادل في المباراة، التي ستجمعهما، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في العاصمة مدريد، ليتأهلا سوية إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوربا.

وكان ريال مدريد قد تعرّض للخسارة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، ذهابًا، بنتيجة 2-3، وإيابًا بنتيجة 0-2، ثم تعادل مع بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2-2، قبل أن يحقق فوزين متتاليين على إنتر بنتيجة 3-2 و2-0، في الجولات الخمس في دور المجموعات في دوري أبطال أوربا.