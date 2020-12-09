مديحي يعود إلى رجاء بني ملال.. التحاليل تعلن شفاءه من فيروس كورونا

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، شفاء مدرب رجاء بني ملال لكرة القدم الإطار الوطني، محمد مديحي، من فيروس كورونا.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن مدرب رجاء بني ملال سيكون حاضرا في دكة احتياط فارس عين أسردون أمام الراسينغ البيضاوي، بعدما غاب عن أول مباراة للفريق في افتتاح البطولة الاحترافية – القسم الوطني الثاني.
وكانت إصابة المدرب مديحي بفيروس كورونا قد أثارت جدلا، بعدما أكدت التحاليل، التي خضع لها الفريق الملالي، السبت الماضي، إصابته، فيما أظهرت نتائج خضع لها في مختبر خاص في الدارالبيضاء خلوه من الفيروس.
وكان فريق رجاء بني ملال قد استهل أولى مبارياته في البطولة الاحترافية القسم الثاني بشكل إيجابي، إذ استطاع العودة بنقطة ثمينة من الملعب البدي في القنيطرة، بعدما تعادل بهدف لمثله أمام النادي القنيطري.
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