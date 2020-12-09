عملية أمنية استمرت منذ ليلة الثلاثاء تمكن من توقيف شبكة تهريب دولي للمخدرات…حجز معدات وزوارق ومخدرات مدفونة في الرمال-التفاصيل

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه العملية الأمنية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء واستمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفرت عن توقيف شاحنة مبردة بمدخل منطقة المرسى ضواحي مدينة العيون، وعلى متنها تم حجز قاربين مطاطين وأربعة محركات بحرية نفاثة، يشتبه في كونها كانت موجهة لتهريب شحنة من المخدرات، كما تم توقيف سائقها ومرافقه.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومواصلة للأبحاث، تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالفرقة الجهوية للتدخل من توقيف شخصين آخرين من أفراد هذه الشبكة الإجرامية بمنطقة ساحلية تقع بين فم الواد ومدينة طرفاية، وذلك خلال تدخل اضطر خلاله أحد عناصر الفرقة الجهوية للتدخل إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية لدفع الخطر الناتج عن راكب سيارة رباعية الدفع حاول اعتراض عناصر الشرطة.

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة بهذه المنطقة، حسب البلاغ، من حجز 61 رزمة من المخدرات مدفونة في الرمال، بلغ وزنها الإجمالي طنا و994 كيلوغراما من مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، فضلا عم حجز قارب مطاطي وخمسة محركات مائية إضافية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين ورصد الامتدادات الدولية والمحلية لهذا النشاط الإجرامي.