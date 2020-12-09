الحكومة اليمنية ترحب بفرض عقوبات أمريكية على الضابط في فيلق القدس الإيراني حسن إيرلو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:41 مساءً, 9 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو والذي تم تهريبه وتسميته كسفير إيراني لدى مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمواثيق الدولية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن التدخلات الإيرانية في اليمن ساهمت بشكل رئيس في انقلاب مليشيا الحوثي وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

وثمن الأرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوان النظام الإيراني السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء، والعمل على إدراج ذراعها من المليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب.

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