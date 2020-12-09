شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ترحب بفرض عقوبات على السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن التدخلات الإيرانية في اليمن ساهمت بشكل رئيس في انقلاب مليشيا الحوثي وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.
وثمن الأرياني، موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.
ودعا وزير الإعلام اليمني إلى الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوان النظام الإيراني السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء، والعمل على إدراج ذراعها من المليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن ترحب بفرض عقوبات على السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.