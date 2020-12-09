تساوي الشفاء والاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق



اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما شفيت 1782 حالة من كورونا وتوفي 24 شخصاً بفيروس كورونا

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