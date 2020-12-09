طلب رسمي من أعضاء الجمعية العامة للأولمبية لعقد الاجتماع الاستثنائي

وأرسل الطلب الى رعد حمودي، من اجل ابلاغه ليعلم الجهات المعنية باعتباره محاور بين الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية و الاولمبية الدولية.

وفيما يلي نص الطلب:

الى / اعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية



م/ اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي

تحية طيبة

بالنظر للوضع الاستثنائي الذي تشهده اللجنة الاولمبية العراقية و صدور القرار القضائي بابطال نتائج انتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في ٢٠٢٠/١١/١٤ والتي ادت الى عدم امتلاك اي من اعضاء الجمعية العامة للصلاحيات القانونية الممنوحة لرئيس واعضاء المكتب التنفيذي بموجب القانون والنظام الداخلي للجنة.

واستنادا لاحكام المادة ٢٥-٢ من النظام الداخلي ( النسخة الانكليزية) المصادق عليها من اللجنة الاولمبية الدولية ونتيجة لعدم وجود رئيس شرعي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية منتخب او معين اصوليا بواسطة الجمعية العامة وفقا لقانون ٢٩ لسنة ٢٠١٩ والنظام الاساسي رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، يتقدم اعضاء الجمعية العامة المدرجة اسمائهم في ادناه بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي المقرر عقده يوم السبت الموافق 2021/1/9 ، في تمام الساعة الثالثة ظهرا في فندق عشتار شيراتون ، والذي تم الابلاغ عنه أصوليا الى اللجنة الاولمبية الدولية والسيد رعد حمودي سلمان عضو الجمعية العمومية والمكلف بالتحاور معها ، سيتضمن جدول اعمال الاجتماع الاستثنائي مايلي:



أولا : تولي أكبر الاعضاء سنا في الجمعية العامة رئاسة الاجتماع .

ثانيا : المصادقة على اعتماد نتائج انتخابات لجنة الرياضيين واللجنة النسوية التي جرت في 2020/10/17 واكتساب الذوات المدرجة اسمائهم في ادناه عضوية الجمعية العمومية للاربع السنوات القادمة وهم كل من :

1- حسين علي حسين

2- رند سعد محمود

3- بيداء كيلان محمود

مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم وجود قرار نهائي بمعاقبة الرياضية رند سعد يمنعها من المشاركة في الانشطة الرياضية ومن ضمنها اجتماعات الجمعية العامة لحظة مشاركتها في هكذا نشاطات ، ومع هذا الجمعية العامة ستحترم راي القسم القانوني في اللجنة الاولمبية الدولية بخصوص حالة الرياضية رند سعد حال وروده اليها.

ثالثا : مناقشة رسائل لجنة الاخلاقيات / اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخة في 2019/11/18 و 2020/11/12 ، المتعلقة بالشكوى المقدمة من وزير الشباب والرياضة السابق احمد العبيدي ضد السيد سرمد عبدالاله ، و اتخاذ القرار النهائي المتعلق بعضويته عبر التصويت السري استنادا للمادتين (16-2) و (27-3) من النظام الداخلي ، على ان تستمع الجمعية العامة له قبل اجراء عملية التصويت ، وفي حالة عدم استحصال موافقة ثلثي الاعضاء على انهاء عضويته ، سيكون ذلك بمثابة قرار نهائي بخصوص تلك القضية ، واعتماد عضويته في الجمعية العامة ، والسماح له بالترشيح للانتخابات القادمة .

رابعا : استحصال موافقة الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية بالتصويت السري على الغاء نتائج اجتماعات الجمعية العامة التالية :

أ- اجتماع الجمعية العامة لانتخاب الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات غير الاولمبية المنعقد بتاريخ 2020/10/22 .

ب- اجتماع الجمعية العامة لانتخاب المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 2020/11/14 .

وستجري عملية التصويت على الغاء نتائج الاجتماعين المذكورة في اعلاه مجتمعين ولمرة واحدة ، حيث ان ممثل اتحاد المصارعة الذي صادقت المحكمة على عدم جواز مشاركته في عملية التصويت بانتخابات اللجنة الاولمبية والمكتب التنفيذي قد سبق له المشاركة في عملية التصويت في كلا الاجتماعين ، و بهذا لا يجوز الغاء نتائج اجتماع واحد دون الغاء نتائج الاجتماع الآخر .

خامسا : في حالة صدور قرار من الجمعية العامة ، بالموافقة على اعادة انتخابات الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات غير الاولمبية و المكتب التنفيذي ، سيتم تحديد المواعيد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات وكالآتي :

أ- تحديد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وبموجب المادة (28) من النظام الداخلي للجنة الاولمبية العراقية .

ب- تحديد يوم الاحد الموافق 2021/1/10 موعدا لفتح باب الترشيح للشخصيات الرياضية من كلا الجنسين و ممثلي الاتحادات غير الاولمبية لعضوية الجمعية العامة ، ويغلق باب الترشيح بعد عشرة أيام ، على ان تعلن اسماء المرشحين الى وسائل الاعلام حال اغلاق باب الترشيح .

ج- تحديد يوم الاحد الموافق 2021/1/10 موعدا لفتح باب الترشيحات للمناصب في انتخابات المكتب التنفيذي لاعضاء الجمعية العمومية المشمولين في المادة (19-1-ب) من النظام الداخلي ، ويغلق باب الترشيح بعد عشرة أيام ، على ان تعلن اسماء المرشحين الى وسائل الاعلام حال اغلاق باب الترشيح .

د- تحديد يوم السبت الموافق 2021/1/23 موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب الشخصيات الرياضية من كلا الجنسين و ممثلي الاتحادات غير الاولمبية .

ر- يحق للاعضاء الذين تم ذكرهم في المادة (19-2) من النظام الداخلي تقديم ترشيحاتهم لعضوية المكتب التنفيذي حال انتخابهم في المؤتمر الانتخابي الذي سيجري يوم السبت الموافق 2021/1/23 استنادا للمادة (28-4) من النظام الداخلي ، على ان يغلق باب الترشيح لهؤلاء الاعضاء يوم الخميس 2020/1/28.

س- تحديد يوم السبت الموافق 2021/1/30 موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة واجراء انتخابات المكتب التنفيذي .

سادسا : المصادقة على عدم حضور اي ممثل عن الاتحاد العراقي للجودو لاجتماعات الجمعية العامة الا في حالة اجراء انتخابات جديدة بموجب قانون ١٦ للاتحادات الوطنية وبموافقة الاتحاد الدولي للجودو .

مع التقدير ،،،،،،،،،،،،

اعضاء الجمعية العامة المتقدمين بطلب عقد الاجتماع الاستثنائي

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١- ممثل اتحاد الجمناستك

٢- ممثل اتحاد التايكواندو

٣- ممثل اتحاد الطائرة

٤- ممثل اتحاد كرة اليد

٥- ممثل اتحاد المبارزة

٦- ممثل اتحاد الطاولة

٧- ممثل اتحاد الريشة

٨- ممثل اتحاد الفروسية

٩- ممثل اتحاد الكاراتيه

١٠- ممثل اتحاد المصارعة

١١- ممثل اتحاد البيسبول

١٢- ممثل اتحاد التجذيف

١٣- ممثل اتحاد الكانوي

١٤- ممثل اتحاد الشراع

١٥- ممثل اتحاد القوس والسهم

١٦- ممثل اتحاد الملاكمة

١٧- سرمد عبدالاله محمد

١٨- مصطفى جبار علك

١٩- ولاء طارق حميد

٢٠- فاطمة سعد محمود

٢١- حسين علي حسين

٢٢- رند سعد محمود

