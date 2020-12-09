اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، المرافقة على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية باداء الدور الثالث.

وقال بيان للوزارة تلقته الخليج 365، ان "هيئة الراي في وزارة التربية صوتت على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بإداء امتحانات الدور الثالث لكافة الدروس". واشار البيان الو ان الوزارة حددت ٢١ من الشهر الحالي موعدا لانطلاقها" .

كانت هذه تفاصيل خبر التربية توافق على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية باداء الدور الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.