خطوات التسجيل في منصة "بداية ديجيتال" للتدريب وخدمات التوظيف الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انطلقت فعاليات تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومنجستاب هايلي ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"؛ للحد من الهجرة غير الشرعية، ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج؛ نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية التي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.

وتنشر وزارة الهجرة آليات وخطوات التسجيل على منصة "بداية ديجيتال" للالتحاق ببرامج التدريب المهني والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكتروني.

وعلى مَن يرغب في التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهني، الدخول على الرابط التالي واتباع الخطوات:اضغط هنا

وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني وفقًا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل العالمية بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs)، وعلى الأخص الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وكذلك تتوافر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشروعات لتحسين الدخل والظروف المعيشية.

وتستهدف المنصة العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، فضلًا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.

​