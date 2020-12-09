لقاح سينوفارم الصيني الذي اقتناه المغرب.. الإمارات تعلن تسجيله وتكشف أن فعاليته بلغت 86%

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيلها رسميا للقاح شركة “سينوفارم” الصينية ضد فيروس كورونا المستجد، وهو نفسه، الذي ينتظر استعماله في المغرب.

وأكدت السلطات الإماراتية أن النتائج الأولية للقاح الصيني أظهرت فعاليته بنسبة 86 في المائة.

وقالت وزارة الصحة، ووقاية المجتمع في بيان لها، إنها قامت بـ “مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة، التي أجرتها شركة “سينوفارم سي إن بي جي”، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86 في المائة ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19”.

وبحسب البيان نفس “سجل الإقلاب المصلي معدل 99 في المائة من الأجسام المضادة المعادلة، و100في المائة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة، أو الشديدة من المرض”.

وكانت الإمارات قد رخصت،في شتنبر الماضي، الاستخدام الطارئ للقاح لاستخدامه للعاملين في المجال الصحي.

وبدأت شركة “سينوفارم” الصينية العملاقة للأدوية المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح في الإمارات، في يوليوز الماضي، بينما قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج إيجابية حتى الآن.

وبات الكثير من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد في المرحلة الأخيرة، أو بصدد بدء هذه المرحلة الأخيرة، بينما يواصل الفيروس الانتشار حاصدا آلاف الأرواح، يوميا.

وسجلت الإمارات، حتى الآن، أكثر من 178 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و596 حالة وفاة، وكان حاكم دبي، رئيس حكومة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تلقى، الشهر الماضي، جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.