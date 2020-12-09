ثالث صحافي تقتله كورونا..الصحافي حكيم عنكر في ذمة الله

توفي الصحافي، والكاتب، حكيم عنكر، صباح اليوم الأربعاء، جراء مضاعفات كوفيد-19، وهو ثاني صحافي تقتله مضاعفات الفيروس في أقل من أسبوع.

وكانت حكيمة ادبيليج، الصحافية في جريدة الصحراء المغربية، قد توفيت، الأحد الماضي، جراء مضاعفات كوفيد-19، بعد أن صارعته لأزيد من أسبوع، وقبلها فتك الفيروس نفسه بالصحافي إدريس أوهاب.

ونزل خبر وفاة حكيم عنكر على زميلاته، وزملائه في مختلف المنابر الإعلامية كالصاعقة.

يذكر أن عدد الوفيات جراء كوفيد- 19 ارتفع إلى 6370 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 في المائة، بحسب معطيات وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء.