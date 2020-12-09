الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعودا من 12 إصابة في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن أربع إصابات كانت محلية في إقليم سيتشوان.

وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى إصابة واحدة من خمس إصابات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86661 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.