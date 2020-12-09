شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: استمرار مساعي حلحلة مفاوضات البريكست والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:43 مساءً, 9 ديسمبر 2020 م
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قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم مع رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أورسولا فون دير لين، لمناقشة العلاقات بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن المناقشات سوف تتمحور حول اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية للبريكست.
وتنتهي الفترة الانتقالية يوم 31 ديسمبر الجاري حيث لن تكون بريطانيا بعد ذلك جزءًا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي.
وكان بوريس جونسون أجرى اتصالاً هاتفيًا مع فون دير لاين ، حيث قاما بتقييم المفاوضات الجارية واتفقا على أن شروط إنهاء اتفاق بشأن العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تتوفر بعد، مع ثلاث قضايا حاسمة وهي مايسمى بتكافؤ الفرص والحوكمة ومصايد الأسماك.
وحدد مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه اليوم كموعد نهائي لاتفاق بين الطرفين.
ويأتي الاجتماع بين جونسون وفون دير لين عشية القمة الأوروبية وقد يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.
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