شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 559 حالة وفاة بالإضافة إلى 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (فيروس كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44718 وفاة و 2541199 إصابة. وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 26266 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2007792.

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