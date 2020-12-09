شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي" تستعد لاستئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة، في بيان أورده مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم، إن ذلك يأتي بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد19- والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستستأنف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي مع تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد19- وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة.
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