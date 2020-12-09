شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 572 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية أنه تم تسجيل 572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (طوكيو).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 44 ألفا و927 حالة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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