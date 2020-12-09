بالصور.. افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب

ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والابداعية والفنية.

ويفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحًا ويستمر إلى الساعة 10 مساءً خلال الأحد عشر يومًا، وسيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية، بضمنها أمسيات الرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة، كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية.



هذا وحضر كل من وزير الثقافة ومدير عام شركة المعارض العراقية حفل موسيقي قدمت فيه الفرقة السيمفونية العراقية عدد من المعزوفات العالمية وجلسة شعرية قدمها كل من الفنان محمود ابو العباس