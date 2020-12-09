الأردن واليونان وقبرص تدعو لإنهاء التوتر في شرق المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الأردن واليونان وقبرص، أمس، أهمية إنهاء التوتر في شرق المتوسط عبر المفاوضات على أساس احترام القانون الدولي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيريه اليوناني نيكوس ديندياس والقبرصي نيكوس خريستودوليديس في ختام الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت عام 2016 لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار الذي عقد في عمان.

وأشار الصفدي إلى موضوع الإرهاب قائلاً «إن الحرب على الإرهاب مهمة الجميع ولا يوجد ما يسمى بالإرهاب الإسلامي ويجب أن نعمل جميعاً حتى لا نقع في فخ الإرهاب والإرهابيين».

من جانبه، قال الوزير القبرصي إن الأطراف الثلاثة تعمل على وضع أجندة للتعاون الاقتصادي والأمني فيما بينها لافتاً إلى توجه للقاء آخر يعقد بمشاركة العراق ليصبح العدد «ثلاثة زائد واحد» مؤكداً ضرورة العودة لمفاوضات السلام المتوقفة حول النزاع في قبرص. ولفت إلى أن قبرص واليونان تدعمان طلب الأردن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 250 مليون يورو.

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني إن التعاون بين البلدان الثلاثة غير موجه نحو أي دولة وتم الاتفاق على زيارة العراق للتعاون بين هذه الدول مستعرضاً موقف بلاده من النزاع مع تركيا.