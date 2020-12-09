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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الأمنية في المغرب تفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
السلطات الأمنية في المملكة المغربية تفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية التي تم تفكيكها بتطوان شمال البلاد، كانت في مراحل متقدمة من التخطيط والإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي دموي بالمملكة المغربية.
وأشار البيان إلى أن العملية التي قادتها عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 عاما، خلال عمليتين متزامنتين على مستوى عالٍ من الدقة والتنسيق.
وسبق للموقوفين الثلاثة أن بايعوا تنظيم داعش الإرهابي، موثقين ذلك في شريط فيديو، ومُحرضين على ارتكاب عمليات إرهابية خطيرة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
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